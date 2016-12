Anziano trovato morto in un campo nel Viterbese: è omicidio

carabinieri

Il cadavere di un 83enne è stato trovato in un appezzamento di terreno a Tuscania, nel Viterbese. Secondo gli accertamenti degli investigatori l'uomo, che inizialmente sembrava essere morto per un malore, risulta invece essere stato ucciso. L'anziano, che tutte le mattine si recava in campagna per governare gli animali, è stato probabilmente aggredito e colpito alla testa con un corpo contundente.