Anziana in auto e al sole, denunce

Sette ore in macchina con i finestrini chiusi e sotto il sole cocente. E' successo a un'anziana 85enne a Terracina, in provincia di Latina. A notare la donna quasi svenuta nell'auto alcuni passanti che hanno chiamato la polizia. I familiari, una volta identificati, non hanno saputo fornire alcuna spiegazione. Sono stati quindi denunciati per il reato di maltrattamento in famiglia aggravato.