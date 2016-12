Anonymous, sei hacker condannati e due a giudizio: D'Alema tra le vittime

Arrivano le prime condanne in patteggiamento e due rinvii a giudizio per gli esponenti di Anonymous responsabili di una serie di incursioni informatiche avvenute tra il 2011 e il 2012 a danno di siti web italiani. Tra le vittime degli attacchi hacker i sistemi informatici dell'Arma dei carabinieri, la polizia di Stato, la capitaneria di porto, l'Enav, ma anche le pagine web di esponenti politici come Massimo D'Alema.