Ambulante morto durante un blitz dei vigili a Roma, i primi esami: nessuna frattura

Dalla Tac effettuata sul corpo di Nian Maguette, il senegalese 54enne morto a Roma durante un blitz dei vigili urbani, non emergerebbero fratture ed elementi compatibili con un decesso causato da investimento o da un evento violento. E' quanto emerge dalla prima fase dell'autopsia. Sembra essere confermata, quindi, l'ipotesi di una morte naturale, non dovuta a un motorino dei vigili come riferito da alcuni ambulanti africani.

Parenti e amici dell'uomo, intanto, hanno chiesto giustizia sfilando in corteo da piazza Vittorio al Campidoglio. Tra i cartelloni dei manifestanti, diversi slogan come "Il decreto Minniti è guerra ai poveri", "Basta sceriffi nella nostra città", "Maguette lotta con noi", "Basta retate" e "La nostra sicurezza è la città solidale'. Presenti anche i militanti di "Roma non si vende" e i movimenti per il diritto alla casa.



Già venerdì parenti e amici avevano organizzato un sit-in in piazza Santi Apostoli, con la partecipazione di militanti e dirigenti dell'Usb e di Rifondazione comunista, associazioni antirazziste, attivisti del movimento per la casa e rappresentanti di comunità del Nord Africa, dello Sri Lanka e sudamericane.