Ambasciata Usa: allerta per Italia

Dopo la diramazione, da parte dell'Fbi alle autorità italiane, di un'allerta per possibili atti di terrorismo a Roma e a Milano, l'ambasciata americana ha pubblicato sul proprio sito un "messaggio di sicurezza per cittadini Usa" che si trovano in Italia circa un "potenziale per attentati terroristici". Nel mirino ci sarebbero San Pietro, il Duomo e la Scala.