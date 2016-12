Amatrice, salvato un gatto 32 giorno dopo il sisma: era rimasto imprigionato tra le macerie

Disidratato ma tutto sommato in buone condizioni: così i vigili del fuoco hanno trovato un gatto rimasto per ben 32 giorni sotto le macerie di un'abitazione crollata in una frazione di Amatrice in seguito al terremoto del 24 agosto. Rocco, questo il nome del gatto, era rimasto seppellito tra le pietre di una casa parzialmente crollata a Rio San Lorenzo e dal giorno del terremoto di lui non c'era più alcuna traccia.