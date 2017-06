Ad Amatrice è stato celebrato il primo matrimonio dopo il terremoto che ha colpito il Centro Italia lo scorso agosto. A sposarsi sono stati Daniele, salumiere 31enne, e Ana, cuoca 32enne di origine romena. La coppia non ha mai lasciato il paese laziale, neppure in seguito al sisma, e vi resterà per crescere il figlio che nascerà tra pochi mesi. A celebrare le nozze il sindaco Sergio Pirozzi, in una stanza rimediata per l'occasione.