Amatrice, il sindaco: "Paese da radere al suolo e ricostruire"

"Amatrice è da radere al suolo completamente". Lo ha detto il sindaco del paese del Reatino, Sergio Pirozzi, confermando come, in seguito al terremoto, nessun edificio del centro storico sia recuperabile attraverso un restauro. "A parte la chiesa romanica di San Francesco, tutto il resto non c'è più - ha aggiunto il primo cittadino -. Vorremmo però ricostruire Amatrice nello stesso posto, magari con la stessa forma e con la stessa estetica".