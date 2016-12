Amatrice, hotel Roma: "Sei morti, molti clienti riusciti a fuggire"

Il funzionario dei vigili del fuoco ha ammesso che potenzialmente possono esserci altri corpi nascosti, ma che i titolari dell'hotel Roma avrebbero confermato le cifre indicate. "C'erano circa 30 ospiti - ha spiegato Cardinali - ma almeno una ventina sono riusciti a fuggire prima del crollo definitivo. I due ragazzi di cui abbiamo trovato i documenti erano i padroni di un furgoncino parcheggiato nei pressi dell'hotel: appena sara' possibile le nostre squadre Usar dei vigili del fuoco procederanno al recupero dei cadaveri".



Cardinali ha poi aggiunto che al momento stanno operando su non piu' di 15 richieste di scavo per persone che dovrebbero essere rimaste sotto le macerie.