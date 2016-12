Allerta Roma, chiusa tratta metro A

Ancora allerta a Roma: la tratta della metropolitana A tra Battistini e Ottaviano, quella che attraversa il quadrante del Vaticano, è stata chiusa per consentire l'intervento delle forze dell'ordine che stanno effettuando alcune verifiche. Già giovedì una parte della stessa tratta era stata chiusa per la segnalazione di un pacco sospetto alla stazione Lepanto. L'allarme poi si era rivelato falso, come quello lanciato successivamente sulla metro C.