Alitalia, Enac: "Se continua crisi, rischi per Fiumicino"

"Se dovesse continuare una situazione di incertezza per Alitalia, c'è il rischio di una ripercussione immediata in particolare sull'aeroporto di Fiumicino". E' la preoccupazione espressa dal presidente dell'Enac, Vito Riggio, in audizione alla Commissione speciale del Senato sulla situazione della compagnia aerea. "A Roma la crisi di Alitalia può avere effetti dirompenti", ha avvertito Riggio.