20:16 - Dopo la "visita" a sorpresa in Vaticano, Alì Agca sarà espulso dall'Italia perché, come emerso da un controllo della Questura di Roma, i suoi documenti di soggiorno sono risultati irregolari e non conformi alla legge italiana. L'uomo che nel maggio del 1981 sparò a Papa Giovanni Paolo II si era recato nella Basilica di San Pietro per portare un mazzo di fiori sulla tomba di Papa Wojtyla.