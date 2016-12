23:34 - Alì Agca è stato espulso dall'Italia ed è in volo per Istanbul. L'Airbus A319 dell'Alitalia con a bordo l'ex terrorista turco, è decollato alle 22.50 dall'aeroporto di Fiumicino. Per motivi operativi, la partenza è avvenuta con oltre mezz'ora di ritardo. L'ex lupo grigio era giunto alle 20.40 sul piazzale antistante la piazzola di parcheggio dell'aereo con un pullmino scortato da quattro volanti della Polaria e della Digos.