12:50 - "Il sindaco Ignazio Marino ha firmato trascrizioni per nozze gay. Ribadisco per l'attuale legge italiana ciò non è possibile". Così il ministro dell'Interno Angelino Alfano in un post su Facebook commenta la trascrizione delle sedici unioni omosessuali avvenuta in Campidoglio. "La firma di Marino - scrive - non può sostituire la legge: ha fatto il proprio autografo a queste rispettabilissime coppie".