Alfano lancia campagna "Aware Migrants": "E' una bottiglia in mare"

"Vogliamo buttare simbolicamente una bottiglia in mare, una volta si faceva così. Si gettava una bottiglia in mare sperando che qualcuno la raccogliesse e ricevesse il messaggio". Così il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha lanciato la campagna "Aware Migrants", spiegando che "tante persone, arrivando qui, preferiscono non raccontare alle famiglie di origine tutto il dramma che hanno sofferto".