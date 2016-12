13:38 - "Non ho mai conosciuto Carminati e un anno e mezzo fa, avendo letto articoli di stampa, avevo messo in guardia i miei collaboratori: loro mi hanno giurato che non avevano a che fare con lui". L'ex sindaco Gianni Alemanno spiega così i rapporti di alcuni suoi collaboratori con il "Guercio". E sottolinea: "Carminati è più Banda della Magliana che politica, e io non ho mai avuto a che fare con lui".