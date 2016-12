Agguato per vendetta: 4 fermi

Due giovani feriti e ricoverati in gravissime condizioni con numerose ferite da arma da taglio. E' il bilancio dell'agguato avvenuto nella notte tra il 17 ed il 18 luglio in un appartamento in zona Eur a Roma. La polizia ha individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto 3 dei presunti responsabili della sanguinosa aggressione, mentre un quarto, ormai braccato, si è costituito a La Spezia.