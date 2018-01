Agguato a Roma, uomo ucciso con un colpo di pistola

Omicidio nella notte alla periferia di Roma. Un uomo di 39 anni è stato ucciso con un colpo di pistola all'addome sul ballatoio che collega un condominio di via Sebastiano Satta, in zona Casal Bruciato, alla strada. A dare l'allarme alcuni condomini che hanno sentito grida e colpi d'arma da fuoco. L'uomo avrebbe dei precedenti per droga. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile di Roma.