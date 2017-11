Aggressione Ostia, Minniti: "Fatto grave, non esistono zone franche"

Secondo fonti del Viminale, il ministro dell'Interno, Marco Minniti, considera "molto grave" l'aggressione subita a Ostia da un giornalista e un operatore del programma Rai "Nemo", "per il fatto in sé e perché è stato colpito un organo di stampa". Le forze di polizia stanno lavorando sul caso perché "in Italia non possono esistere zone franche", ha precisato Minniti. La procura di Roma ha aperto un fascicolo sull'aggressione a opera di Roberto Spada.