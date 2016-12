Aggredirono dipendente di una sala slot a Roma, 5 persone in manette

Dalle immagini è emersa la violenza degli aggressori nei confronti dell'uomo: il pestaggio fu accompagnato inoltre con frasi minacciose a sfondo razziale. Gli investigatori, analizzando minuziosamente tutte le immagini del pestaggio, sono riusciti ad identificare i responsabili: 4 di loro infatti erano già noti alle forze di polizia in quanto pregiudicati e tutti parenti.



Tentato omicidio con l'aggravante dei futili motivi e l'odio razziale - I 5 finiti in manette, tutti residenti nel quartiere Casalino, dovranno rispondere del reato di tentato omicidio in concorso, aggravato dai futili motivi e con finalità di odio razziale.



Un pestaggio dalla violenza inaudita - Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la sera del 22 luglio, la vittima, in qualità di addetto alla sicurezza del locale, aveva invitato alla calma i presenti nella sala slot, tra questi c'erano i 5 arrestati che per tutta risposta lo avevano aggredito: nonostante la stazza fisica del 42enne senegalese, l'uomo non aveva potuto nulla contro i suoi aggressori che, con una violenza inaudita, lo atterrarono e lo colpirono ripetutamente con calci, pugni ed uno sgabello, anche quando ormai era a terra esanime.