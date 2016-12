Affittopoli, il commissario Tronca ha chiesto una task force per gli sgomberi

Pugno di ferro di Francesco Paolo Tronca sul caso Affittopoli. Il commissario straordinario di Roma Capitale "ha chiesto l'avvio del potenziamento del personale per far fronte al lavoro imponente di censimento e verifica puntuale degli immobili dati in locazione dal Comune". Lo rende noto il Campidoglio. Tronca ha inoltre previsto un rafforzamento dell'attività della polizia locale per lo sgombero degli appartamenti occupati abusivamente.