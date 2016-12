Affittopoli, anche prestigiosi impianti sportivi in locazione per pochi euro

Circoli ippici e Palazzetti dello Sport in saldo - Tra i tanti spunta per esempio il Palazzetto dello Sport progettato da Nervi e realizzato per le Olimpiadi del 1960: è in concessione alla Virtus Pallacanestro per 500 euro la mese. Il Galoppatoio di Villa Borghese, sede di un prestigioso concorso ippico internazionale, invece ogni mese stacca un assegno di appena 231 euro.



Contratti scaduti o abusivi, così Roma perde la sua ricchiezza - Secondo il censimento della Commissione speciale per la Razionalizzazione della spesa presieduto dal consigliere comunale Cinque Stelle Daniele Frongia, sono almeno 160 i contratti stipulati tra il Campidoglio e le associazioni sportive, metà dei quali abusivi: alcuni perché i contratti di affitto risultano scaduti, altri perché sono stati firmati a distanza di anni dall'inizio della concessione o prorogati in maniera indebita senza il necessario bando.