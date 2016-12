Adozioni Congo, ultimi 18 bimbi finalmente arrivati a Roma

Finalmente possono riabbracciare i loro genitori adottivi. La lunga attesa degli ultimi 18 bimbi del Congo, bloccati nel Paese africano per ragioni burocratiche dal settembre del 2013, è finita. Sono infatti arrivati nello scalo di Fiumicino, a Roma, questa mattina. Ma solo ora la notizia è stata diramata dall'Aibi, l'associazione che si occupa di adozioni. I piccoli sono stati portati in questura per le procedure del caso. L'1 giugno giunti gli altri 41.