Aborto, Lorenzin su S.Camillo: selezione bando non prevista da legge

Dopo le polemiche in merito al concorso all'ospedale San Camillo di Roma per assumere medici non obiettori, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin precisa: "La legge non prevede questo tipo di selezione. Prevede piuttosto la possibilità, se una struttura ha problemi di fabbisogno per specifici servizi, di poter chiedere alla Regione di attingere anche in mobilità da altro personale". E ribadisce che "l'obiezione di coscienza è rispettata".