A1, si ribalta un'autocisterna: centinaia bloccati in autostrada

Ancora in tarda serata si registravano code di 6 km all'uscita di Ponzano in direzione Firenze e di 3 km all'uscita di Orte in direzione Roma. I Vigili del Fuoco intervenuti sul posto hanno imposto il divieto di transito a tutti i veicoli in entrambe le direzioni per ragioni di sicurezza, data la pericolosità del materiale trasportato in quanto altamente infiammabile.



"Abbiamo il timore di far notte qui - ha raccontato uno degli sventurati automobilisti ancora in auto -. Sto rientrando a Roma con mio figlio di due anni in macchina e siamo in fila da oltre quattro ore. Per fortuna alcuni volontari della Protezione Civile ci hanno consegnato panini e acqua, ma la situazione è davvero drammatica".