A Roma altro bus in fiamme in periferia, nessun ferito

Un altro bus è andato a fuoco a Roma. La vettura, che copre il tragitto Infernetto-Casalpalocco, è andata in fiamme in una strada periferica, in via di Castel Porziano. Non risultano feriti. L'autista è riuscito a far scendere tutti i passeggeri, tra cui alcuni studenti, e ha tentato di spegnere il rogo. In precedenza un autobus aveva preso fuoco in via del Tritone, in pieno centro.