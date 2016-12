8 marzo, calano i reati sulle donne Alfano: "La battaglia non è vinta"

09:08 - Nell'ultimo anno sono in calo i reati di violenza, stalking o di abusi contro le donne: una buona notizia in occasione dell'8 marzo. Secondo i dati del Viminale, aggiornati al 3 marzo, gli omicidi con vittime di sesso femminile sono stati 137 (-22,6%), di cui 102 in ambito familiare (-16,3%). In calo anche gli atti persecutori (-24,8%) mentre aumentano gli allontanamenti del partner violento.

"Tutti i reati con vittime di sesso femminile sono in diminuzione", ma "ancora c'è da lavorare e nessuno deve girare la testa dall'altra parte", commenta il ministro dell'Interno, Angelino Alfano. I dati del Viminale segnalano che nell'ultimo anno (4 marzo 2014/3 marzo 2015) sono complessivamente in calo (-15,4%) gli omicidi (pari a 427 in totale). Sono 137 quelli che riguardano le donne, quasi uno ogni tre giorni; un dato che registra un calo del 22,6%. In ambito familiare, nell'ultimo anno gli omicidi sono stati 163 (-7,9%), di cui vittime di sesso femminile 102 (-16,3%).



Seppure in totale sono calate le violenze sessuali (-22,3%), le donne registrano una percentuale molto alta: nel 91,7% dei casi sono loro l'oggetto di abusi sessuali. Calano anche le lesioni dolose (-13,80%), le percosse (-17,04%), le minacce (-17,04%), i maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (-14,79%). "Le buone leggi sullo stalking e sulla violenza di genere - ha spiegato Alfano - hanno prodotto ottimi risultati. La battaglia non è ancora vinta, ma tantissime donne coraggiose, nell'ultimo anno, hanno potuto allontanare da casa i mariti violenti e hanno avuto il coraggio di denunciare sentendosi più protette dalle nuove leggi".



"Ringrazio di cuore - ha proseguito il ministro - tutte le donne che hanno avuto la forza di denunciare, così come ringrazio tutti coloro che hanno avuto la forza di testimoniare e che lo Stato proteggerà in ogni modo, assicurando loro assoluta riservatezza. Andiamo avanti su questa strada - ha concluso - che non è ancora completata, ma è quella giusta".