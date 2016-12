20:27 - "La mia vita è sconvolta, ho subito la peggiore delle ingiustizie. Sono profondamente addolorato per aver ricevuto una condanna per fatti insussistenti". Lo ha detto Luigi De Magistris dopo la condanna a un anno e tre mesi per l'inchiesta Why Not. "Rifarei tutto, e non cederò alla tentazione di perdere completamente la fiducia nello Stato", ha aggiunto.