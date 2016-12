11:43 - La Procura di Roma ha chiesto l'assoluzione per Luigi De Magistris, ex pm a Catanzaro e ora sindaco di Napoli, nel processo per la presunta acquisizione illegittima di tabulati di utenze telefoniche di alcuni parlamentari nel corso dell'inchiesta Why Not. Un anno e sei mesi, invece, la condanna chiesta per il consulente informatico Gioacchino Genchi.