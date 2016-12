07:22 - Cercava insistentemente di convincere una ragazza a prostituirsi, e così l'ex fidanzato della giovane e i suoi amici l'hanno rapito, ucciso a colpi di pistola e gettato in un pozzo dopo avergli legato alcuni pesi ai piedi. Gli assassini, due fratelli italiani di 18 e 15 anni e un romeno 18enne, sono stati arrestati con le accuse di omicidio, occultamento di cadavere, sequestro di persona e porto abusivo di arma da fuoco.

Il cadavere della vittima, il 28enne romeno Nicolas Andrian Giuroiu, rapito l'8 marzo a Borgo Sabotino, frazione di Latina, è stato trovato nella notte tra giovedì e venerdì in un pozzo di liquami vicino alla chiesa di Olmobello, a pochi chilometri di distanza dal luogo del sequestro.



A far scoprire il corpo è stato uno dei tre assassini: il 18enne romeno, dopo aver confessato il delitto, ha deciso di collaborare con la polizia raccontando tutti i dettagli. Le indagini, però, proseguono: gli investigatori vogliono capire meglio la dinamica dell'omicidio e individuare altre eventuali persone coinvolte nel delitto.



Per ora l'unica cosa certa è che la sera dell'8 marzo è stata la stessa ragazza albanese, che il romeno stava cercando di convincere a prostituirsi insieme con altre sue amiche, a fare da esca per Giuroiu: all'appuntamento il ragazzo ha trovato però i suoi assassini.



Gli agenti, durante le perquisizioni, hanno trovato e sequestrato dosi di cocaina e marijuana, due pistole e numerose altre munizioni: elementi che farebbero pensare ad una particolare familiarità dei giovani con le armi.