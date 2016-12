Vaticano, sventata truffa allo Ior

21:18 - Una mega truffa ai danni dello Ior, l'istituto di credito del Vaticano, è stata sventata dalla guardia di finanza in collaborazione con la Gendarmeria vaticana. Sono stati sequestrati titoli di credito al portatore per migliaia di miliardi di euro, dollari e altre valute pregiate. Denunciati due stranieri, uno dei quali aveva tre passaporti.

A mettere in atto il tentativo di truffa sarebbero stati un olandese e un americano. I due sono stati bloccati mentre entravano in Vaticano dall'ingresso di S. Anna muniti di una valigetta e intenzionati a depositarne il contenuto di titoli falsi per miliardi di valuta pregiata allo Ior. Fermati dalla Gendarmeria vaticana hanno millantato conoscenze con due cardinali. Il loro obiettivo era ottenere l'apertura di una linea di credito con cui, poi, agire sui mercati internazionali.



L'operazione è stata possibile grazie alla nuova normativa antiriciclaggio approvata dal Vaticano. La Guardia di finanza ha poi proceduto alla perquisizione delle camere d'albergo occupate dai due truffatori dove sono stati ritrovati timbri, certificazioni di carattere finanziario, telefoni, computer e tre passaporti validi rilasciati da Olanda e Malesia. I due uomini sono stati denunciati sia all'autorità vaticana sia a quella italiana. Sulla base degli accordi previsti dal Trattato lateranense sono stati comunque consegnati alle autorità italiane. E' la prima volta che Gendarmeria e Guardia di finanza collaborano in un'operazione di questa portata.



Vaticano: "Estranei allo Ior" - I due autori della tentata truffa allo Ior "non sono clienti né tantomeno erano attesi da qualcuno allo Ior", risultano pertanto totalmente estranei all'attività dell'Istituto e sconosciuti al personale. E' quanto precisa un portavoce dello Ior.