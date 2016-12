19:40 - "Gli impegni del Santo Padre in agenda per sabato 28 e domenica 29 giugno sono confermati. Non vi sono motivi di preoccupazione per la salute del Papa". Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana padre Federico Lombardi. Per la stanchezza del Pontefice, era stata annullata nel pomeriggio una visita al Policlinico Gemelli di Roma.