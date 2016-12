5 agosto 2014 Valigia selvaggia a Fiumicino, lo sciopero bianco di Alitalia manda in tilt lo scalo Gli addetti al carico e scarico dei bagagli si attengono rigidamente al contratto dopo l'assemblea dei lavoratori. Il servizio nel caos. Si muove il garante Tweet google 0 Invia ad un amico

17:57 - I bagagli bloccati, il servizio in tilt. E' questo il risultato dello sciopero bianco proclamato a Fiumicino dall'assemblea dei lavoratori di Alitalia. Gli addetti al carico e scarico delle valigie si attengono rigidamente al contratto e il servizio non funziona più. La conseguenza è che lo scalo romano è nel caos. E la situazione rischia di degenerare.

Così, mentre a Fiumicino è in programma un incontro fra i vertici Alitalia e i sindacati di categoria sulla procedura di mobilità per i 2171 esuberi, centinaia di bagagli in transito per conto della compagnia sono fermi, in attesa di essere smaltiti. I colli, stipati sui carrellini portabagagli, si trovano nella struttura dalla quale di solito vengono poi caricati a bordo degli aerei. Ma stavolta lì sono rimasti proprio in seguito allo sciopero bianco.



Si muove il garante - Il presidente dell'Autorità di garanzia per gli scioperi, Roberto Alesse, ha scritto ai vertici di Aeroporti di Roma, Enac e al prefetto di Roma per chiedere informazioni urgenti sulla protesta e "verificare la sussistenza dei presupposti per eventuali interventi di competenza della Autorità".



Ma in precedenza Paolo Pagnotta, segretario territoriale della Cgil, aveva spiegato: "I lavoratori fanno il loro dovere applicando il contratto come previsto dalla normativa - spiega Paolo Pagnotta, segretario territoriale della Cgil -. Stanno garantendo l'indice di produttività e tutto il contributo umano che può essere dato, ma non di certo con i ritmi che vengono sostenuti in altri momenti".