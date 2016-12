Ultrà, verso perizia sull'audio in cui Ciro dice che a sparargli fu De Santis

13:40 - La procura di Roma acquisirà in giornata il file audio in cui Ciro Esposito, il tifoso del Napoli ferito prima della finale di Coppa Italia e morto ieri dopo 50 giorni di agonia, affermerebbe di riconoscere in Daniele De Santis l'uomo che gli sparò. I pm esamineranno la registrazione per verificare se l'accusa del tifoso biancazzurro sia esplicitamente rivolta all'ultrà romanista.

"Ho registrato io il 25 maggio scorso con un registratore la voce di Ciro Esposito in ospedale. Si sentiva in modo chiaro, tenendo conto che era una persona intubata". Lo ha riferito la criminologa Angela Tibullo, consulente dei legali della famiglia Esposito, parlando del file audio. La criminologa è stata sentita ieri dalla Digos di Roma come persona informata dei fatti.