19:20 - Daspo raddoppiato ai recidivi e allargamento dei reati per i quali è prevista la possibilità di applicazione del provvedimento: sarebbero queste alcune delle misure alle quali sta lavorando il Viminale per inasprire la normativa sulla violenza negli stadi. Il provvedimento potrebbe approdare in Consiglio dei ministri già la prossima settimana.