Ultrà Roma, svolta nelle indagini: individuati i complici di De Santis

08:58 - La Procura di Roma avrebbe identificato i componenti del commando che spalleggiò Daniele De Santis, l'ultrà che sparò contro alcuni tifosi napoletani nel prepartita della finale di Coppa Italia, a Roma, tra Napoli e Fiorentina. Sarebbero gli autori degli striscioni a difesa dello stesso De Santis comparsi durante la partita di campionato Roma-Juventus.

Le indagini degli inquirenti si concentrano su una jeep bianca che si vede nel vialetto dove si è consumata la sparatoria. Il veicolo appare in alcuni video al vaglio degli investigatori. "Ci chiediamo chi fosse al volante di quell'auto e se abbia visto qualcosa che può rivelarsi utile alle indagini", dichiarano - come riporta La Gazzetta - i legali di Ciro Esposito, Sergio ed Angelo Pisani.



Intervento al polmone per Ciro Esposito - E' durato oltre tre ore l'intervento al Policlinico Gemelli sul polmone di Ciro Esposito, il ragazzo ferito al torace e ancora in prognosi riservata: rimosso il lembo polmonare che ha provocato la grave infezione con cui combatte da giorni. L'intervento è tecnicamente riuscito, tanto che sono stati rimossi i drenaggi e il ragazzo non è più intubato. Emerge un po' di ottimismo anche se la prognosi rimane riservata e i medici solo venerdì emetteranno un nuovo bottettino.