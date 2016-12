Ultrà, indagato Genny 'a carogna

21:49 - Il capo ultrà del Napoli, Gennaro De Tommaso, detto 'a carogna, e il tifoso Massimiliano Mantice sono indagati a Roma per violazione della legge sullo "scavalcamento e l'invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive". De Tommaso è iscritto nel registro degli indagati anche per violazione delle norme su "striscioni o cartelli incitanti la violenza o recanti ingiurie o minacce" per la maglietta 'Speziale libero'.