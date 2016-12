20:48 - Il gip di Roma ha disposto il carcere per Daniele De Santis e l'obbligo di firma per i tre tifosi del Napoli coinvolti negli scontri prima della finale di Coppa Italia. Il provvedimento riguarda dunque anche Ciro Esposito, ricoverato in gravi condizioni. Gli altri due supporter partenopei coinvolti sono Alfonso Esposito e Gennaro Fioretti.