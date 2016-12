10 maggio 2014 Ultrà ferito, l'appello della madre:

16:04 - "Faccio un appello ai tifosi perché dedichino la partita Roma-Juve a Ciro". La richiesta arriva da Antonella Leardi, la mamma del tifoso partenopeo ancora ricoverato in Rianimazione al Gemelli dopo gli scontri di sabato fuori dall'Olimpico. "I supporter del Napoli - dice - l'hanno fatto, con striscioni e cori per lui. Spero lo facciano anche i sostenitori di altre squadre". E sulle condizioni del giovane: "Sarà dura ma sono fiduciosa".

"Filippo Raciti vive in noi" - "Filippo Raciti vive in noi...". E' la frase stampata sulle magliette di quattro agenti del Reparto mobile di Cagliari che questa mattina hanno presenziato alla Festa della Polizia. Una frase in risposta a quella vista sulla maglia di Genny "a carogna" durante la finale di Coppa Italia Napoli-Fiorentina, anticipata da scontri e feriti a Roma. Gli agenti erano presenti nel momento in cui è stata apposta una corona di fiori davanti al monumento ai caduti della Polizia di stato e poi hanno partecipato alla cerimonia per il 162/o anniversario della fondazione. "Saluto i parenti delle vittime del dovere - ha detto il questore di Cagliari Filippo Dispenza - questa aula magna è stata da poco intitolata all'ispettore Giuseppe Mastino. Voglio ricordare l'assistente capo Luca Tanzi morto durante l'alluvione. Questa è la Polizia in cui mi riconosco, che si sacrifica per il proprio dovere".