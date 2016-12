7 maggio 2014 Ultrà, dentro il covo di De Santis "Gastone", così è soprannominato il tifoso giallorosso indagato per tentato omicidio, vanta una lunga militanza nell'estrema destra, come mostrano le foto del suo "bunker" pubblicate su Facebook Tweet google 0 Invia ad un amico

12:23 - Daniele De Santis è l'unico indagato per il tentato omicidio del tifoso del Napoli Ciro Esposito. De Santis, è stato a lungo un riferimento per la tifoseria giallorossa, da cui è conosciuto con il soprannome di "Gastone". Le foto sul suo profilo Facebook, il cui nickname è accompagnato dalla dicitura "Boia chi molla", mostrano la militanza nell'estrema destra di De Santis, ritratto in quello che lui stesso definisce il "bunker".