Ultrà, Alfano smentisce trattativa

15:52 - Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha smentito categoricamente, nel corso della conferenza stampa a Milano per il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, che sabato allo stadio Olimpico di Roma ci sia stata una trattativa tra Stato e capi ultrà per giocare la finale di Coppa Italia: "Non sta né in cielo né in terra", ha detto. Le ricostruzioni fornite dal ministro e dal prefetto di Roma "sono la sacrosanta verità che corrisponde ai fatti".