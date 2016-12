21:33 - Una manifestazione di solidarietà per il ragazzo 17enne arrestato per l'omicidio di un giovane pakistano, picchiato a morte nella Capitale nella notte tra giovedì e venerdì, si è tenuta oggi a Roma. Il presidio "pacifico e spontaneo" si è tenuto nel quartier Tor Pignattara, nella strada in cui è avvenuta l'aggressione. "Non sei solo, siamo tutti con te", recitava uno striscione affisso in strada.