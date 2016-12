16:47 - Uber vorrebbe lanciare a Milano il suo servizio "Uber Taxi", già attivo a Londra, con tariffe meno care di quelle attualmente praticate dall'app. L'annuncio è stato dato dal Country Manager per l'Italia della stessa Uber, Benedetta Arese Lucini, intervenuta a State of the Net a Trieste, la conferenza sullo stato di Internet in corso nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia.