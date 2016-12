18 gennaio 2014 Travolta e uccisa da auto pirata

Roma, automobilista si costituisce Roma, il cadavere è stato trovato da un'autista dell'Atac intorno alle sei di mattina, ma la donna sarebbe morta tra le 4 e le 5. Un automobilista si è presentato in commissariato per la vicenda

23:04 - Una donna italiana di 56 anni è stata travolta e uccisa all'alba a Roma da un'auto pirata. Ad accorgersi del cadavere straziato in strada, nella periferia nord della Capitale, verso le 6 è stato un autista dell'Atac che ha telefonato al 112. Secondo quanto riferito dai vigili urbani, il medico legale ha accertato che la donna sarebbe morta tra le 4 e le 5. Quindi per almeno un'ora e mezzo il corpo sarebbe rimasto in strada.

Il corpo della donna, residente a Roma ma nata a L'Aquila, è stato talmente straziato dall'auto che l'ha investita che i vigili urbani hanno trovato una gamba all'interno del giardino di un istituto scolastico.



Grazie ai frammenti di un fanale, i vigili urbani hanno già potuto identificare il modello dell'auto pirata. Al vaglio anche i filmati delle telecamere della zona. Un automobilista si è costituito al commissariato di polizia a Roma perché responsabile della morte della mendicante.