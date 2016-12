Trasporti, scatta lo sciopero di 24 ore: timori per l'ennesimo venerdì nero

10:36 - Potrebbe essere l'ennesimo venerdì nero dei trasporti quello che si prospetta. Colpa dello sciopero di 24 indetto dall'Usb a livello nazionale. L'agitazione si articolerà diversamente nelle varie città. Sono state comunque assicurate delle fasce di garanzia. "La protesta è stata organizzata contro le privatizzazioni del comparto e per il rilancio del settore", spiega l'Usb.

Problemi anche per chi vola - A Milano il Comune ha sospeso l'Area C per tutto il giorno. Possibili disagi anche per chi vola: oltre al personale del comparto aereo du Cub e Usb, a Malpensa e Linate protestano i dipendenti di Sea e Sea Handling, gli assistenti di volo Easyjet e Alitalia Cai, e il personale Meridiana e Aviapartner Handling. Nei due scali si alternano partenze regolari e voli annullati.



A Milano metropolitana regolare, pochi disagi a Napoli - A Milano, secondo quanto riferito da Atm, le metropolitane stanno effettuando servizio regolare e i mezzi di superficie stanno circolando, anche se non si escludono dei disagi nel corso della giornata. Anche il traffico auto, complice forse il giorno prefestivo al ponte del 2 giugno, appare abbastanza scorrevole. Pochi disagi anche a Napoli: secondo una prima rilevazione effettuata dall'Anm, l'Azienda napoletana per la mobilità, risulta rientrato nei depositi il 16,32 per cento dei mezzi. Regolare il servizio della linea 1 della metropolitana, così come quello delle funicolari centrale, Chiaia e Montesanto. La stazione della funicolare di Mergellina è chiusa.



Nel rispetto delle fasce di garanzia lo sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici si tiene nelle principali città italiane secondo le seguenti modalità:



- Milano dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio;

- Roma dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20 a fine servizio;

- Torino dalle 9 alle 12 e dalle 15 a fine servizio;

- Venezia dalle 9 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio;

- Bologna dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio;

- Firenze dalle 9.15 alle 11.45 e dalle 15.15 al termine del servizio;

- Napoli dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio;

- Bari dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 a fine servizio;

- Palermo dalle 8.30 alle 17.30.