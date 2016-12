25 settembre 2014 Tragedia a Fiano Romano, bimba di 3 anni azzannata e uccisa dal cane di famiglia Il pastore tedesco l'ha improvvisamente assalita. La piccola è deceduta in ospedale Tweet google 0 Invia ad un amico

15:18 - Terribile fine per una bambina di tre anni, morta dopo essere stata azzannata dal suo cane, un pastore tedesco. E' accaduto mercoledì sera a Fiano Romano, in provincia di Roma. La bimba è stata morsa al collo, sulle braccia e sulla testa. Portata in gravissime condizioni in ospedale, è morta nella notte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Intorno alle 19.30 di mercoledì la bambina era in casa con il papà. Approfittando di un attimo di distrazione del genitore, si è avvicinata al recinto dove c'era il pastore tedesco di 9 anni, regolarmente tenuto nel rispetto delle attuali normative. Il cane l'ha morsa sul collo, rompendole la trachea, e poi ancora sulle braccia e sulla testa.



La piccola, italiana di tre anni, è stata trasportata dal 118 in condizioni disperate al policlinico Sant'Andrea dove è arrivata in arresto cardiocorcolatorio. Ricoverata in prognosi riservata, è deceduta nella notte. Sul posto i carabinieri della stazione di Fiano Romano.



Secondo la loro ricostruzione, il papà della piccola, rimasta da sola in giardino, è corso fuori non appena ha sentito dei rumori strani e ha trovato la sua bimba per terra. Secondo quanto ricostruito, la tragedia è avvenuta quando la bimba ha aperto il recinto dove l'animale stava mangiando. Il cane è stato preso in carico dal personale della Asl e i parenti della bimba non escludono che venga abbattuto.



Il papà disperato: "Era destino" - "E' destino, il Signore ha voluto così", avrebbe detto il papà della bimba a un parente che è andato nella villetta della tragedia. "I genitori sono disperati - racconta lo zio del padre, Vincenzo -. La bimba era figlia unica. Mio nipote, che lavora come operatore ecologico, ha più di quarant'anni e si è sposato tardi con una straniera. La bambina era amatissima da tutti".



La procura di Rieti apre un fascicolo - La procura di Rieti ha aperto un fascicolo sulla morte della bimba di tre anni azzannata dal cane di famiglia, un pastore tedesco di nove anni, che era regolarmente posseduto dai genitori della piccola e iscritto all'anagrafe canina. Il procuratore Giuseppe Saieva ha affidato gli accertamenti al pm Lorenzo Francia, che procede per omicidio colposo ed omessa vigilanza di minore. Secondo quanto si è appreso, gli inquirenti sono in attesa di una prima informativa dei carabinieri per accertare eventuali responsabilità dei genitori. La magistratura ha intanto disposto l'acquisizione della cartella clinica dell'ospedale Sant'Andrea, dove la bambina è deceduta.