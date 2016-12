Traffico, domenica da bollino rosso

13:03 - Con le ferie agli sgoccioli, la giornata di domenica, ultima del controesodo, è considerata da "bollino rosso". Previsto, infatti, traffico intenso soprattutto verso le grandi città, meta per chi torna dalla vacanze ma anche per chi è andato via solo per il fine settimana. Secondo Trenitalia, inoltre, ci saranno 750mila viaggiatori che si muoveranno con treni regionali e alta velocità lungo la Penisola.

Sabato il traffico è stato molto intenso per il rientro di tanti dalle località di villeggiatura avvenuto sotto temporali e trombe d'aria che hanno flagellato tutto il Centro nord. Lunedì 25 agosto si prevede invece flussi sostenuti nella mattinata, da bollino giallo, per gli ultimi spostamenti del week end.