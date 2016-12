Testa di maiale a sinagoga di Roma

12:24 - Un pacco contenente una testa di maiale è stato recapitato alla sinagoga di Roma. Sul posto sono intervenuti gli artificieri per verificarne il contenuto dopo l'allarme lanciato alla polizia. Il pacco, che non conteneva messaggi né mittente, è stato recapitato tramite una società privata di spedizioni. Sono in corso indagini per capirne la provenienza. Il sindaco Ignazio Marino: "Chi offende la comunità ebraica oltraggia Roma".