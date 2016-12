23:27 - "O nostro Gesù, guidaci dalla croce alla resurrezione e insegnaci che il male non avrà l'ultima parola, ma l'amore, la misericordia e il perdono". Sono le parole pronunciate da papa Francesco al termine della Via Crucis al Colosseo. In 40mila hanno assistito all'evento e un forte grido si è levato al termine della celebrazione: "Viva il Papa". Subito dopo aver dato la benedizione, il Pontefice è rientrato in Vaticano.