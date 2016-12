11:59 - Sono stati ritrovati i due bambini di 4 e 5 anni che erano scomparsi con la madre da Monte Livata, stazione di montagna nel comune di Subiaco, in provincia di Roma. Poco prima era stata ritrovata la donna che, in stato confusionale, aveva detto di aver lasciato i figli in una grotta. A dare l'allarme era stato il marito che, rientrato a casa dopo un pomeriggio a sciare, non ha trovato nessuno dei suoi familiari.